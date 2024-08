ReggioRavagnese, tutto pronto per il raduno della formazione Under 15

StrettoWeb

La ReggioRavagnese “comunica che nei giorni 27/28/29 agosto, alle ore 17:30, presso la struttura de “La Cittadella dello Sport” di Ravagnese, è in programma il raduno della formazione Under 15. I ragazzi saranno a disposizione di mister Pietro Candido, per iniziare a preparare la nuova stagione che si preannuncia tanto entusiasmante quanto impegnativa”.

“Il raduno è aperto anche a tutti quei ragazzi (nati nel 2010 e 2011) che amano il gioco del calcio e vogliono sentirsi parte integrante della famiglia ReggioRavagnese, la quale mette da sempre al primo posto aggregazione e divertimento attraverso le regole di questo bellissimo sport. Non resta che scendere in campo e far vedere chi sei. Unisciti a noi!”. Così il club in una nota.

