ReggioRavagnese, domani allenamento congiunto contro la Pro Pellaro

La ReggioRavagnese comunica che “in data sabato 17 agosto alle ore 17:00, presso l’impianto di parco Longhi Bovetto sito a Valanidi, è in programma l’allenamento congiunto con l’Asd Pro Pellaro , compagine militante nel campionato di Promozione calabrese girone B”.

“Primo test per i ragazzi di mister Misiti, utile per verificare sul terreno di gioco il lavoro svolto in questa prima fase di ritiro pre campionato, dove la squadra ha lavorato intensamente sia sul piano atletico che tattico. L’ingresso è aperto alla stampa e ai tifosi, i quali potranno avere modo di seguire da vicino la prima uscita stagionale della nostra squadra”. Così in una nota il club reggino.

