StrettoWeb

Grande attesa a Reggio Calabria per il concerto di questa sera (inizio alle ore 21:30) a Piazza Castello di Irama, tra i più amati cantautori italiani di nuova generazione. Si prospetta un afflusso importante di fan, anche dalla vicina Sicilia, per l’unico live di Irama in Calabria.

Imponente l’allestimento che si avvarrà di un palcoscenico coperto, ledwall, pedane ed effetti speciali. Irama sarà accompagnato dalla sua band e da un gruppo di coriste.

Soundcheck al Castello Aragonese, grande attesa per Irama

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.