Reggio Calabria, Irama incanta i fan a Piazza Castello | FOTO e VIDEO

Successo per Irama questa sera a Reggio Calabria: l’artista toscano sta incantando i tanti fan (il concerto è ancora in coso) nella suggestiva cornice di Piazza Castello, unica tappa calabrese del suo tour. Il cantautore, uno degli artisti di maggior successo dell’attuale panorama musicale italiano, sta proponendo un repertorio che sta spaziando tra i suoi grandi successi e le novità più recenti come la canzone “Tu no”.

L’evento fa parte di “Fatti di Musica 2024”, 38° edizione del Festival del Miglior Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna.

Foto













