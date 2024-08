Proposte per Reggio Calabria, cittadino risponde al Circolo “L’Agorà”: “non ho rubato idee a nessuno”

StrettoWeb

“Il portale IoPartecipo è un portale di e-partecipation in cui i cittadini possono esprimere le proprie idee oppure presentare proposte su iniziative dell’amministrazione. Nel mio caso ho inviato 2 idee che al più possono avere il tema in comune con chi ha esposto la lamentela. In particolare ‘Concorso artistico: i grandi che hanno fatto la storia di Reggio’ è un’idea che mi è venuta dopo aver visitato la villa Bellini di Catania dove esiste analoga esposizione di busti e personaggi della storia di Catania”.

“Mentre ‘OPERE D’ARTE LEGATE ALLA MAGNA GRECIA COLLOCATE NELLE ROTONDE DELLA CITTÀ’ come ho anche riportato nell’immagine che si riferisce ad una rotonda di Rossano Calabro dove è stata posta una scultura del Codex Purpureus è stata appunto ispirata da questa opera di Rossano. Nulla è stato “rubato” ad altre idee di cui non ero minimamente a conoscenza. Il mio intento era solo contribuire a rendere Reggio una città più attrattiva dal punto di vista culturale ma è chiaro che sono idee che possono inviare tutti e non è detto che vengano prese in considerazione (peraltro non capisco l’attribuzione di meriti a cosa si riferisca visto che è un portale aperto a tutti)”.

Queste parole sono di Paolo Sartiano e fanno riferimento allo “sfogo” del Circolo Culturale “L’Agorà” relativamente alle proposte culturali per Reggio Calabria. Il Circolo è convinto che alcuni idee siano stato “rubate” e i meriti affidati ad altri, come mostrato in alcuni screen in cui compare anche – appunto – il cittadino Paolo Sartiano, che ha deciso di fornire la sua versione.

