Morto manager imputato negli Usa con Lynch, disperso in mare nel disastro di Palermo

Stephen Chamberlain, un ex top manager della multinazionale dell’informatica Autonomy, che era stato assolto negli Stati Uniti in un processo per frode lo scorso giugno come il fondatore della società Mike Lynch, il magnate disperso nel disastro di Palermo, è morto dopo essere stato investito da un’auto sabato scorso mentre in Gran Bretagna. I media inglesi parlano di “maledizione” attorno ai vertici societari che solo due mesi fa avevano rischiato di subire dure condanne.

“Era un uomo coraggioso con un’integrità senza pari. Ci manca profondamente. Steve ha lottato con successo per riabilitare il suo buon nome durante il processo nei mesi scorsi, e il suo buon nome ora sopravvive attraverso la sua meravigliosa famiglia”, si legge nella nota diffusa dal legale di Chamberlain.

