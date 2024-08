Naufragio Palermo, fra i dispersi anche il miliardario britannico Mike Lynch

StrettoWeb

Tra i sei che risultano dispersi, a seguito del naufragio della barca a vela avvenuto stamattina al largo delle coste siciliane, c’è anche il miliardario britannico Mike Lynch, 59 anni, fondatore della multinazionale dell’informatica Autonomy. La moglie e proprietaria dell’imbarcazione, Angela Bacares, è invece tra le persone salvate e sopravvissute. Lo riportano i media del Regno Unito.

Chi è Mike Lynch

Detto il “Bill Gates britannico”, è uno degli imprenditori più noti del mondo tech nel panorama inglese. La sua società, Autonomy, fondata nel 1996, sviluppa un software adoperato per analizzare enormi moli di dati e basato sul teorema di Thomas Bayes. Due anni dopo viene quotata in Borsa. Lynch era finito al centro di un caso di frode di alto profilo e in giugno una giuria statunitense lo aveva prosciolto da tutte le accuse relative alla vendita della sua società di software a Hewlett-Packard nel 2011.

Le caratteristiche della Bayesian, il super yacht affondato

Il Bayesian, l’imbarcazione affondata a largo di Porticello nel palermitano battente bandiera del Regno Unito, è una lussuosa barca a vela di 56 metri con una stazza lorda di 473 tonnellate. Costruita dal cantiere Perini navi Viareggio nel febbraio 2008 e ristrutturata quattro anni fa, l’imbarcazione è progettata per crociere esclusive. Nel 2009 aveva ricevuto il premio di Superyatch come migliore barca a vela. Il Bayesian vantava inoltre un altro record, quello dell’albero maestro, ovvero l’albero principale della barca, realizzato in alluminio ed alto 75 metri, il secondo più grande al mondo.

L’area dei ponti in teak dell’imbarcazione è di 436 metri quadrati e le sei cabine occupano altri 143 metri quadrati. A bordo, secondo il costruttore, possono essere ospitati il proprietario e 11 ospiti oltre ai 10 membri dell’equipaggio. Lo yacht realizzato dal cantiere viareggino è costruito con uno scafo e una sovrastruttura in alluminio. L’arredamento interno è stato realizzato da Rémi Tessier, designer francese operante nel settore del luxury, soprattutto nel mondo dell’arredamento di aerei privati e yatch, che in passato aveva già collaborato con il cantiere Perini Navi.

