Maltempo a Reggio Calabria, zona nord allagata: piogge tra Pentimele e Gallico | FOTO

Il maltempo imperversa anche su Reggio Calabria. Nel pomeriggio di oggi, piogge in città. Interessata, soprattutto, la zona nord: tra Pentimele, Archi e Gallico strade allagate, come si può vedere a corredo dell’articolo. Non si registrano particolari conseguenze, al momento, rispetto a quelle provocate ieri dal forte vento, ma la pioggia continua ancora, nel momento in cui scriviamo.

Molti più danni, invece, si sono registrati in Sicilia: dalla tragedia di Palermo al nubifragio di Catania, che ha portato alla chiusura dell’Aeroporto. Nella giornata di domani in riva allo Stretto pioverà ancora, con ulteriore calo termico.

