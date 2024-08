Maltempo, forti temporali in Sicilia: chiuso l’Aeroporto di Catania, nubifragio e crollo termico clamoroso in città

StrettoWeb

Dopo Palermo e Messina, la pioggia torrenziale è arrivata anche a Catania: un violentissimo temporale ha scaricato 25mm di pioggia all’Aeroporto di Fontanarossa e 16mm a San Giorgio. La temperatura è crollata a +23°C in pieno giorno all’Aeroporto e addirittura a +19°C a San Giorgio, dove ieri c’erano +34°C e avantieri +40°C. Allo stesso orario, quindi, oggi abbiamo ben 15°C meno di ieri e addirittura 21°C meno di avantieri. Sono dati clamorosi: a Catania è improvvisamente pieno autunno. “Improvvisamente” fino ad un certo punto, per tutti coloro che avevano seguito i bollettini meteo e quindi erano preparati ad una situazione del genere.

Un altro forte temporale sta colpendo più a Nord la costa jonica tra Catania e Messina: nell’ultima ora sono caduti 43mm di pioggia a Casalvecchio Siculo, 41mm a Melia, 28mm a Forza d’Agrò, 21mm a Letojanni, le stesse zone già flagellate dal maltempo di ieri. E il peggio arriverà domani, martedì 20 agosto. Massima attenzione.

