Calcio a 5, la Futura riporta a casa il talento di Christian Melito

La Polisportiva Futura continua a puntellare con sagacia il proprio parco giocatori, comunicando un lieto “cavallo di ritorno” pronto a far bene nella propria terra: Christian Melito. Classe 2007, talento del panorama del futsal giovanile è un nuovo giocatore giallo-blu e proverà a dare il massimo, crescendo partita dopo partita alla corte del tandem Honorio-Martino.

Christian da bambino inizia a giocare a calcio a all’età di cinque anni nella Scuola calcio Armando Segato per indossare poi la maglia della Reggina. All’età di quattordici anni si trasferisce a Roma. Nella Capitale inizia il suo percorso nel calcio a 5 tra le fila della ASD Roma C5, ovvero una delle prossime avversarie in A2 Elite della Futura: con la categoria Under 15 diventa vicecampione d’Italia e due anni fa vince lo Scudetto Under 17. E’ reduce dall’esperienza all’Olimpus Roma. Laterale ed anche Pivot, valente tecnicamente: un vero e proprio “pallino” di mercato della dirigenza e dello Staff tecnico pronto a far bene. Il club ringrazia per la buona riuscita dell’operazione il DG Angelucci della Olimpus Roma 1927.

