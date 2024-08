Festa di Madonna a Reggio Calabria, la lettera al comune: “no alle giostre a Botteghelle”

StrettoWeb

Il Comitato di quartiere “Ferrovieri – Pescatori” hanno presentato una lettera all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, con raccolta firme da parte dei cittadini, protestando contro la decisione di collocare le attrazioni dello “spettacolo viaggiante” per adulti, nei giorni della Festa di Madonna, presso il Largo Botteghelle. “Abbiamo inviato una richiesta di incontro urgente al sindaco e alle funzioni competenti per valutare eventuali correttivi alla decisione di posizionare le giostre per adulti su largo Botteghelle. Il piazzale Botteghelle è zona residenziale ad alta densità abitativa, nelle cui vicinanze insistono più scuole“, scrive il Comitato.

“Bisognava coinvolgere la cittadinanza”

“Sarebbe stato opportuno che una decisione così impattante sulla vivibilità del quartiere fosse presa coinvolgendo la cittadinanza, specialmente dopo le polemiche e le tensioni verificatesi le volte precedenti in cui lo spettacolo viaggiante è stato posizionato nel piazzale e che, per anni, hanno visto i l dislocamento delle stesse in altri siti, considerati più adeguati. È assolutamente necessario che le decisioni vengano prese con il coinvolgimento dei cittadini e sempre nell’ottica di garantire a tutti, in qualsiasi quartiere risiedano, il diritto alla sicurezza, alla vivibilità e al decoro“, conclude il Comitato.

La lettera integrale

La lettera del Comitato “Ferrovieri – Pescatori” è inviata al Comune di Reggio Calabria, al sindaco Falcomatà, al Presidente del Consiglio Comunale, al dirigente Settore Sviluppo Economico – Cultura e Turismo, alla Prefettura, al Comando dei Vigili del fuoco, alla Questura di Reggio Calabria, al Comando di Polizia Municipale, all’ATERP Calabria

OGGETTO: Festività Mariane 2024 – richiesta di incontro urgente, con raccolta firme, relativamente all’evento Spettacolo viaggiante (Giostre per adulti).

Premesso che con delibera di giunta 154 del 20/08/2024 l’amministrazione ha stabilito, tra l’altro, di individuare per l’allestimento del parco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, l’area di Largo Botteghelle (giostre grandi)

Considerato che la decisione è stata presa dalla giunta in modo unilaterale, senza il coinvolgimento e la concertazione con i cittadini residenti, prevista dagli strumenti di partecipazione civica, e che la decisione impatta in maniera estremamente negativa sulla qualità della vita degli stessi residenti,

Preso atto che questa decisione è stata presa contrariamente a quanto stabilito dopo l’ultima volta che tale allestimento è stato realizzato sul largo Botteghelle, causando gravi disagi ai residenti e mettendo in pericolo la sicurezza degli stessi a causa dei comportamenti illeciti che si sono verificati, risse, furti, scippi e atti contro il decoro;

Evidenziato che contrariamente a quanto stabilito negli anni scorsi non è stato ritenuto di posizionare le giostre nell’area parcheggio della zona Tempietto, che per le sue caratteristiche di zona non residenziale

avrebbe potuto essere luogo vocato a tale attività;

Considerato che le molteplici problematiche legate a questa decisione avranno un impatto non indifferente sulle vite dei residenti e sul normale svolgimento delle normali attività quotidiane (lavoro, scuola, mobilità ) per tutta la durata delle festività ovvero dal 12 al 22 settembre 2024;

Visto che sul piazzale insistono numerose abitazioni private abitate da famiglie con bambini piccoli e persone anziane, che saranno disturbate da rumori, musica ad alto volume fino a notte inoltrata, con la conseguente impossibilità di usufruire del diritto al riposo notturno;

Visto che l’assenza di spazi adeguati da destinare a parcheggi, se non opportunamente organizzata e valutata, vietando agli utenti delle giostre di arrivare in automobile fino a dentro la piazza, comporterà situazioni di grande disagio e criticità sia alla mobilità pubblica urbana sia agli spostamenti quotidiani dei residenti e soprattutto alla necessità di passaggio di eventuali mezzi di soccorso;

Vista l’ipotizzata affluenza di grandi numeri di persone, che causerà, come accaduto in passato, problematiche relative all’igiene pubblica sia per l’assenza o l’insufficienza di servizi igienici in proporzione all’utenza stimata, sia per l’assenza di adeguati servizi di pulizia quotidiana degli spazi e delle strade limitrofe alla piazza;

considerato che, come già accaduto negli anni in cui la stessa decisione era stata presa, ci sarà difficoltà per la ditta di ritiro rifiuti di effettuare il regolare servizio di ritiro porta a porta, mentre per contro proprio a causa dell’affluenza intensa il servizio dovrebbe essere addirittura implementato;

Visto che l’enorme affluenza di persone comporterà, come già successo in passato e purtroppo accade settimanalmente in occasione del mercato rionale, atti contrari alla pubblica igiene e al pubblico decoro con utilizzo dei cortili interni dei lotti Aterp con accesso da Via Enna e Via Siracusa come “latrine a cielo aperto” e discarica di ogni genere di rifiuti, oltre all’utilizzo di cortili e portici come aree di ricovero per extracomunitari e abusivi;

Visto che la grande affluenza di persone nella piazza comporterà situazioni di litigiosità e rischio legati alla sicurezza, in probabile presenza di persone con comportamenti alterati a causa di assunzione di alcolici e/o sostanze stupefacenti o semplicemente incivili, con rischio di risse, scoppi di violenza, spaccio, furti e danneggiamenti alle auto in sosta e soprattutto danni a persone o cose;

Visto che nelle immediate vicinanze del piazzale Botteghelle sono presenti numerosi istituti scolastici quali l’istituto Comprensivo Alvaro-Scopelliti con i plessi Alvaro (primaria) e Scopelliti (secondaria | grado), la scuola primaria Frangipane, la scuola primaria Galluppi e il Liceo artistico Preti Frangipane che riprenderanno la loro normale attività giorno 16 settembre con conseguenze dirette su studenti e insegnanti che dovranno fare i conti con il caos, il degrado e i disagi causati dalla presenza delle giostre per tutta la prima settimana di avvio delle attività scolastiche. Alla luce di quanto sopra esposto:

CHIEDIAMO

all’Amministrazione Comunale che venga immediatamente fissato un incontro del sindaco e di tutte le funzioni competenti con i residenti, per concertare i possibili correttivi a tale pianificazione e che venga comunque rivista la decisione di collocare le giostre nel piazzale Botteghelle, come già in precedenza promesso, per quest’anno e per gli anni a venire; che in generale per tutte le decisioni, specialmente per quelle fortemente impattanti sulla vita dei residenti, venga previsto un tavolo di concertazione per ascoltare preventivamente le esigenze dei

cittadini, come previsto dalle normative sugli istituti di partecipazione.

Che il sito di posizionamento delle attrazioni in questione venga stabilito, come negli anni scorsi, nell’area parcheggio della zona Tempietto, zona non residenziale e già utilizzata in anni precedenti;

che in caso di comprovata impossibilità di dirottamento delle giostre per adulti nell’area sopra indicata, si stabilisca per quest’anno, in attesa di studio di soluzioni alternative per i prossimi anni, di scambiare il posizionamento delle giostre per adulti e per bambini e cioè di posizionare le giostre per adulti nella zona di Pentimele e le giostre per bambini, che hanno altro tipo di utenza e di problematiche, nell’area di Largo Botteghelle.

In subordine e ultima analisi, qualora non fosse possibile modificare quanto stabilito con la suddetta delibera di Giunta, in assenza di ulteriori alternative individuate dall’amministrazione per lo spostamento per quest’anno, fatta salva la necessità assoluta di trovare altri siti più adeguati per gli anni futuri, chiediamo che vengano presi precisi provvedimenti di prevenzione e sicurezza al fine di rendere vivibile l’area interessata per l’intera durata delle festività e garantire il decoro dei luoghi e la sicurezza dei cittadini:

in particolare chiediamo di:

Porre un limite di tempo alle emissioni sonore, consentendo la musica ad alto volume solo fino alle ore 23.30;

Individuare delle aree di parcheggio per gli utenti delle attrazioni e transennare a dovere la zona interessata dalle giostre (come viene fatto in occasione delle partite della Reggina) garantendo la mobilità, l’accesso e il parcheggio per soli i residenti e per i mezzi di soccorso;

Garantire un sistema di controllo e vigilanza continuo da parte delle forze dell’ordine soprattutto nelle zone più soggette a attività illecite ovvero i cortili i portici dei lotti Aterp di via Enna e di via Siracusa, che non essendo dotati di recinzioni, rimangono pericolosamente esposti ad ogni tipo di frequentazione e attività.

Comitato di quartiere Ferrovieri Pescatori

