Reggio Calabria: fiera, giostre, notte bianca e concerti, tutte le INFO per la Festa di Madonna

La Giunta Comunale di Reggio Calabria ha approvato le linee di indirizzo per l’organizzazione della Festa di Madonna 2024. In generale l’amministrazione comunale ha “l’obiettivo di proporre le tradizionali festività mariane come un elemento attrattivo anche sul piano turistico, capace di valorizzare le tradizioni e gli elementi identitari caratteristici del territorio cittadino, associando agli eventi di carattere religioso una serie di attività culturali, musicali, di animazione territoriale e di spettacolo”.

Contributo città metropolitana

Da evidenziare che, con delibera del Sindaco della Città Metropolitana, è stato assegnato al Comune di Reggio Calabria il contributo di 140 mila euro per la valorizzazione dell’evento e valutato, alla luce delle indicazioni del Comitato feste mariane, di dover destinare il contributo per le seguenti attività:

• alla redazione di un piano di comunicazione e marketing territoriale per la promozione della Festa di Santa Maria Madre della Consolazione;

• al servizio di progettazione, realizzazione, montaggio e smontaggio di luminarie artistiche presso

piazza Duomo, Basilica dell’Eremo, Corso Garibaldi e Piazza Italia, nonché, di filodiffusione lungo il percorso della processione;

• alla realizzazione di uno spettacolo pirotecnico in corrispondenza della spiaggia del Lido Comunale – Lungomare Falcomatà;

• all’acquisizione dei servizi tecnici per gli spettacoli inseriti nel programma “Feste Mariane 2024”

a seguito di avviso pubblico, da realizzarsi ad opera delle Associazioni culturali;

• all’acquisizione di beni e servizi necessari per garantire la tutela della pubblica incolumità (Piano Safety e Security relativamente alle aree interessate dagli eventi, bagni chimici, tracciamento a terra delimitazione dei posteggi presso la fiera).

Giostre, fiera e concerti

L’amministrazione comunale ha confermato la zona di Pentimele (lato mare), quale sito per l’insediamento fieristico degli operatori delle attività commerciali, da allestire con gazebo bianchi, fatti salvi i mezzi omologati per la somministrazione e altre tipologie commerciali, nel periodo da giovedì 12 settembre 2024 a domenica 22 settembre 2024;

• di individuare per l’allestimento del Parco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante l’area del Piazzale Ferraris (giostre piccole) e l’area di Largo Botteghelle (giostre grandi);

• di individuare come possibili location, per i concerti di sabato 14 settembre e di martedì 17 settembre, l’Arena dello Stretto, Piazza del Popolo e Piazza Indipendenza.

Vari eventi

In programma per la Festa di Madonna ci sono vari eventi: la notte bianca il 14 settembre a chiusura del tradizionale concerto del sabato sera, organizzato dall’Amministrazione comunale, si prevede, con il coinvolgimento degli operatori economici, l’apertura notturna delle attività commerciali e la contestuale organizzazione di eventi di

animazione culturale;

• il festival del gelato artigianale Scirubetta, dal 14 al 17 settembre, sul Lungomare Falcomatà: l’evento, giunto quest’anno alla sua terza edizione, coinvolgerà più di 30 maestri gelatieri provenienti da tutto il mondo che presenteranno dei gusti unici creati per l’occasione;

• il festival del teatro vernacolare, dal 09 al 12 settembre, alla villa Comunale “Umberto I”;

• il villaggio del food, dall’11 al 17 settembre, a Piazza Castello, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti alimentari tradizionali della festa;

• il I Festival dell’Arte Madonnara Reggina, mostra artistica all’aperto, di arte sacra e tradizione, da realizzare, nel periodo dal 14 al 17 settembre 2024, presso Piazza Italia e/o Piazza Nava (in caso di consegna dei lavori) con il contributo dei Madonnari, artisti di strada che creano opere d’arte effimere usando gessetti colorati su superfici pubbliche;

• di destinare al sopra citato festival un contributo complessivo di € 15.000,00 (€ 700,00 per ciascun quadro delle dimensioni minime di 2,5mx 3,00m, ed € 1.000,00 per un quadro 3D delle dimensioni minime di 8,0mx 4,20m) a valere dai proventi della tassa di soggiorno.

Ritenuto, altresì, di destinare all’organizzazione dei festeggiamenti civili l’ulteriore somma di € 59.300,00, derivanti dai proventi della tassa di soggiorno.

Un budget complessivo di € 171.000,00 sarà impiegato per la realizzazione di eventi culturali e spettacoli, finanziato attraverso il progetto PN Metro Plus 2021-2027.

