Beach Soccer, Serie B: il Sakro Crotone si qualifica per la Poule Promozione 2025

Con la terza vittoria in altrettante partite, una ai rigori, il Sakro Crotone centra il primo posto del Girone della Fase Nazionale della Serie B e stacca il biglietto per la Poule Promozione 2025 Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. La Beach Arena di Genova sorride al club crotonese che il prossimo anno andrà a far compagnia alle altre due squadre calabresi Icierre Lamezia e Brancaleone. Il Crotone dopo aver superato per 6-3 i marchigiani della Stella Del Mare ed aver strappato un successo ai rigori ai romagnoli del Faventia nella 3^ e ultima giornata non ha lasciato scampo al Pirri battuto per 6-1 grazie al poker di Torromino e ai centri di Milano e Paparo. Nota di merito per l’attaccante Stefano Torromino che ha chiuso il Girone in testa alla classifica marcatori a quota 9 gol. I sardi del Pirri comunque si sono tolti la soddisfazione di aver vinto una gara mandando in gol cinque giocatori diversi.

Ai romagnoli del Faventia non sono bastate due vittorie, fatali i rigori con il Sakro Crotone nella 2^ Giornata. In evidenza il peruviano Velezmoro e Enrico Branchetti che hanno chiuso entrambi con 4 reti all’attivo ciascuno. Il club marchigiano della Stella del Mare conclude senza successi ma con la soddisfazione di aver schierato la squadra più giovane del torneo.

SERIE B, RISULTATI

Giovedì 8 Agosto

1^ Giornata Serie B

Sakro Crotone-Stella Del Mare 6-3

Pirri-Faventia 0-4

Venerdì 9 Agosto

2^ Giornata Serie B

Stella del Mare-Pirri 1-5

Faventia-Sakro Crotone 8-9 dtr (7-7)

Sabato 10 Agosto

3^ Giornata Serie B

Sakro Crotone-Pirri 6-1

Stella del Mare-Flaventia 3-8

Classifica: Sakro Crotone 7 punti; Faventia 6; Pirri 3; Stella del Mare 0

