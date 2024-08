Allerta Meteo, arriva il maltempo in piena estate: temporali, tornado, grandine e crollo termico

StrettoWeb

Torna il maltempo, in piena estate. I primi forti temporali stanno colpendo da stamani la Calabria tirrenica, provocando nubifragi e conseguenti disagi ai trasporti: nel vibonese è bloccata la linea ferroviaria. Piove a dirotto su Vibo, Lamezia e anche a Catanzaro, ma il maltempo si intensificherà rapidamente nelle prossime ore, a partire dal pomeriggio-sera di oggi con forti temporali nel basso Tirreno e nello Stretto di Messina. Le temperature crolleranno rapidamente, ponendo fine al lungo periodo di caldo estivo che dura da circa un mese e mezzo.

Farà fresco come in pieno autunno nei prossimi due giorni in Calabria e Sicilia: lunedì 19 e martedì 20 agosto saranno due giornate tipicamente autunnali. Ma a preoccupare è l’entità del maltempo in arrivo: le mappe prospettano scenari davvero catastrofici, soprattutto per il basso Tirreno dove la prossima notte si formerà un sistema temporalesco cattivissimo che rischia di provocare una grave alluvione tra le isole Eolie e le coste tirreniche siciliane e calabresi. Alto il rischio di grandine e tornado.

Raccomandiamo la massima attenzione e il costante monitoraggio delle condizioni del tempo, in modo particolare per gli spostamenti. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

