StrettoWeb

Dalle ore 10.00 sulla linea Paola – Rosarno, via Tropea, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Ricadi per un inconveniente tecnico alla linea provocato dal maltempo. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi, seguiranno aggiornamenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.