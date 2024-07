Volley, tutto pronto per le Finali Nazionali ASC Calabria a Paola

StrettoWeb

Tutto pronto per le imminenti Finali dei Campionati Nazionali di Pallavolo ASC che si svolgeranno a Paola il prossimo week end. Dopo una intensa stagione sportiva, che ha visto un continuo alternarsi tra agonismo e fair play, si giunge all’epilogo dei Campionati delle varie categorie di pallavolo ASC Calabria. Un week end di sport che vedrà il suo start il prossimo 7 luglio, quando inizieranno le fasi finali delle varie categorie che procederanno ininterrottamente sino a martedì 9 luglio.

Le partecipanti

Nove società con le rispettive rappresentative di categoria si sfideranno sul campo tra un palleggio, un bagher ed un muro per tentare di alzare la Coppa di Campioni Nazionali di Pallavolo ASC.

School Volley Taurianova, Pallavolo Elio Sozzi, New Fides Campo Calabro, Team Volley 56 Polistena, Volley Bianco Bovalino, Volley Olimpia Bagnara, Volley Time Rosarno, Pallavolo Melicucco e Pallavolo Jonica Siderno sono le società finaliste che si contenderanno il primato nelle rispettive categorie: Under 12, Under 13 Maschile, Under 13 Femminile, Under 14 Maschile, Under 14 Femminile, Under 16 Maschile, Under 16 Femminile, Under 18 Maschile, Under 18 Femminile, Under 16 Libera Mista, Libera Mista Femminile, Libera Mista Maschile, Under 20. Tante società, tante categorie, tanti atleti che rappresentano il successo del primo Campionato Nazionale di Pallavolo ASC.

La soddisfazione dei vertici

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti”, affermano all’unisono il Presidente Regionale ASC Calabria, Antonio Eraclini, ed il Responsabile Tecnico Regionale Pallavolo ASC, Enrico Idone. “Abbiamo raggiunto dei numeri importanti nonostante sia la prima stagione ed il prossimo anno tenteremo di doppiarli. Ciò è stato possibile grazie all’apporto di tutto lo staff e, soprattutto, del determinante lavoro del Responsabile Organizzativo, Emiliano Petrella. Abbiamo permesso di praticare il nostro amato sport a tutti, senza limiti di età, livello o categoria, giungendo a questo incredibile risultato. Siamo certi che assisteremo ad un week end dove lo sport sarà ancora una volta sinonimo di spettacolo”.

I premi del 1°, 2° e 3° posto di Campione Nazionale di Pallavolo ASC per categoria, fair play e tanti altri saranno consegnati direttamente dal Sindaco del Comune di Paola, Giovanni Politano e dall’Assessore Sandra Grossi, fieri di ospitare un evento di sport così importante. Per informazioni su tutte le attività ed affiliazioni scrivere a info@ascreggiocalabria.it oppure visitare la pagina Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria”.

