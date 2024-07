Virtus Messina, primo arrivo dal mercato: ecco un ex Juventus

StrettoWeb

“Con l’arrivo del mese di luglio inizia ufficialmente, in tutta Italia, la sessione estiva del calciomercato per la stagione 2024/2025: tante sono le novità in casa Virtus Messina, che nei giorni a seguire (come preannunciato sui profili social del club) formalizzerà ulteriori accordi di spessore, che potranno dunque consegnare a mister Nunzio Trischitta un importante gruppo di lavoro con i quali raggiungere gli obiettivi prefissati dai vertici societari. La A.S.D. Virtus Messina è lieta di accogliere nella propria famiglia il grande Davide Arigò, profilo di altissimo livello, che costituisce un vero e proprio colpaccio per la categoria!”. Così in una nota il club annuncia la prima operazione in entrata.

La carriera di Davide Arigò

“Nato a Messina il 26 febbraio del 1985, la carriera di Arigò inizia nella stagione 2003/2004 presso il settore giovanile dell’allora Football Club Messina presieduto da Pietro Franza. La formazione peloritana ne deterrà il cartellino fino all’estate del 2008: nei quattro anni “messinesi” (in cui giungerà anche l’esordio in biancoscudato) Arigò verrà girato in prestito in varie formazioni del panorama calcistico nazionale, quali la Juve Stabia, il Martina Franca e, soprattutto, la prestigiosa “Primavera” della Juventus, nella quale militerà durante l’annata 2004/2005”.

“Svincolatosi dalla compagine siciliana, Arigò viene acquistato dal Manfredonia nella stagione 2008/2009: in Puglia egli passa solo sei mesi, per poi essere mandato in prestito presso Potenza. Dopo le varie avventure con le maglie di Siracusa, HinterReggio, Palazzolo, Subasio, Agropoli, Asti, Fossano e Caprileone (tutte vissute nell’arco di tempo fra il 2012 ed il 2017), Arigò decide di ritornare a Messina, vestendo le casacche di varie formazioni del territorio peloritano: Città di Messina, Jonica, Taormina e la più recente Gescal, con una piccola parentesi con l’Acquedolcese”.

“Attaccante di grandissima qualità ed esperienza, Davide Arigò vanta non solo numerose presenze fra i massimi campionati “Primavera”, bensì ha calcato in molteplici occasioni i campi di Serie B, Serie C e Serie D, per un totale di 210 presenze complessive nelle prime quattro serie della gerarchia calcistica del Bel Paese. Il colpo “Arigò” è motivo di grande orgoglio per la compagine del presidente Metallo, che apre il mercato con un autentico “botto” targato dal duo Marco Metallo – Giuseppe Raffaele, i quali hanno condotto personalmente la trattativa regalando ai giallorossi un profilo di importanza interregionale. Si apre il valzer del mercato della Virtus Messina, con un acquisto da capogiro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.