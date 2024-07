Vibo Valentia, inizia l’era Romeo: in sala consiliare il passaggio di consegne

StrettoWeb

Inizia una nuova era amministrativa per la città di Vibo Valentia: si è svolto questa mattina infatti, all’interno della sala consiliare, il passaggio di consegne tra il sindaco uscente di Vibo Valentia, Maria Limardo, ed il neo sindaco Enzo Romeo. Un passaggio formale, avvenuto alla presenza del segretario generale, dei dirigenti e del collegio dei revisori dei conti, con la firma dei verbali sulla verifica di cassa e gli altri passaggi propedeutici all’insediamento effettivo della nuova guida di Palazzo Luigi Razza.

Nel corso del breve incontro, alla presenza dei giornalisti oltre che di numerosi neo consiglieri comunali, il primo cittadino ha voluto esprimere parole di ringraziamento verso il capo dell’amministrazione uscente: “ringrazio il sindaco uscente Maria Limardo per il lavoro che ha svolto in questi cinque anni; sono convinto che la collaborazione e il confronto tra persone che vogliono bene a questa città continuerà ad esserci, persone che si parleranno in modo democratico e aperto per fare in modo che Vibo Valentia possa crescere sempre di più”.

Infine, con la stampa, un accenno da parte del sindaco Romeo alle tante iniziative da intraprendere nell’immediato per dare le risposte che i cittadini si attendono: “ci presenteremo al primo consiglio comunale con una squadra di persone pronte ed entusiaste, consci come siamo che i problemi non si risolvono in pochi giorni, ma vogliosi di affrontarli nel miglior modo possibile”.

