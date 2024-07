Il Val Gallico pesca dal Sudamerica: arriva Juan Carvajal

StrettoWeb

L’Asd Val Gallico Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il

calciatore Juan Sebastián Carvajal Sánchez, per tutti Juan Carvajal. Attaccante colombiano, ventiquattrenne, 185 centimetri, nell’ultima

stagione ha giocato in Nicaragua con la maglia del Deportivo Ocotal

nella Liga Primera, con 4 gol in 14 apparizioni. Ancora prima ha

disputato due stagioni, in patria, con i colombiani del Real Santander.

Tra il campionato Dimayor (la seconda divisione nazionale, anche

chiamata Primera B) e la coppa nazionale, Carvajal tra il 2020 ed il

2021 ha realizzato 3 gol e 5 assist in 24 presenze.

Arriva in Italia pronto a fare bene ed intenzionato a fare valere il

proprio talento. Una scommessa da parte del Val Gallico Calcio, che

l’intero entourage tecnico-societario vuole vincere.

