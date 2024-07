Il Val Gallico non si ferma, arrivano altri due annunci: ufficiali La Cava e Artuso

StrettoWeb

Il Val Gallico continua nella sua opera di rafforzamento sul mercato. Dopo i numerosi annunci di questi giorni, tanti dei quali sudamericani, oggi il club reggino comunica di aver “raggiunto l’accordo con i calciatori Andrea La Cava e Francesco Artuso“.

“Andrea La Cava, classe 1995, difensore centrale e terzino sinistro, è cresciuto nelle giovanili dell’Armando Segato. Nel 2012 inizia la stagione al Brancaleone in Eccellenza prima di legarsi alla Gallicese con cui gioca la Promozione. Dal 2013 al 2019 la lunga militanza in Eccellenza con il Gallico Catona, quindi il passaggio al San Gaetano Catanoso con cui gioca un anno in Promozione e due in Prima Categoria (compresa l’annata poi interrotta causa Covid). Nel 2022-2023 riparte dal Real Metropolitana in Prima Categoria, mentre l’anno scorso abbraccia i colori del Val Gallico sempre in Prima Categoria”.

“Francesco, Kekko, Artuso è invece un giovane centrocampista classe 2005. Tanti campionati giovanili per lui, scuola Reggina (U15 e U17). Dopo l’esperienza in amaranto passa al Gallico Catona, con cui gioca due stagioni in Eccellenza ed una in Promozione. Anche per loro, come per Scaramuzzino, si tratta di fatto di un rinnovo anche nel nuovo club nato dalla fusione tra Val Gallico e Gallico Catona. Esperienza e talento, due tasselli preziosi per lo scacchiere di mister Aquilino”.

RIEPILOGO ACQUISTI: Zampaglione (p); Iacono (d), Scaramuzzino (d), Dominguez (d), La Cava (d); Pangallo (c), Torres (c), Artuso (c); Anderson Lima (a), Carvajal (a).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.