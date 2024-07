Val Gallico, arriva Agustin Lara: è cresciuto nelle giovanili del Boca

StrettoWeb

Ancora un sudamericano per l’Asd Val Gallico Calcio,che “comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Agustin Lara. Argentino, con passaporto italiano, classe 1991. Giocatore con grande talento, tecnica ed anche la giusta dose di esperienza che impreziosisce ulteriormente il reparto mediano della squadra di mister Aquilino”.

“Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, prosegue con Newells Old Boys e Racing di Avellaneda (massimo campionato argentino) prima di approdare in Europa in una breve parentesi al Lugano (Svizzera). Di ritorno in patria, si regala col Riberas di Paranà la vittoria del campionato Clausura 2018. In Italia ha giocato con Pro Pellaro e Ravagnese. Successivamente svolge il precampionato con la Reggio Ravagnese, ma poi è costretto a ritornare in Argentina dove indosserà nuovamente la maglia del Riberas di Paranà”.

