Tiro con l’arco in Calabria, Trofeo Marras-Pantusa: gli Arcieri Club Lido conquistano il premio

Nelle meravigliose montagne silane, in uno spettacolare percorso tecnico, impegnativo ma suggestivo per location e sistemazione delle aree di tiro, si è svolta la manifestazione sportiva Marras – Pantusa, una gara classica organizzata dagli Arcieri Della Sila. Il percorso articolato tra boschi di pino e montagne di vegetazione mediterranea ha visto confrontarsi gli arcieri calabresi, tra questi ha primeggiato il team degli Arcieri Club Lido capitanati nella trasferta dal Mister Poerio Piterà Edoardo e dall’accompagnatrice, ormai ufficiale del team, Gulia Sabrina.

Il trofeo, redatto Giuseppe Tiesi con una policromia di stampe 3D, ha subito spinto il team catanzarese ad impegnarsi per portarlo a casa. Così infatti è stato. Il regolamento prevedeva che per la conquista dell’ambito trofeo si sommassero i punti dei migliori tre arcieri societari con l’aggiunta di 5 punti per ogni partecipante del team.

Francesco Poerio Piterà nell’olimpico juniores totalizza 343 punti che gli valgono anche il primo gradino del podio nella divisione e classe, stessa cosa per Anastasia Poerio Piterà con 353 nel compound Allieve Femminili e Fabio Ludovica con 269 punti nella classe Ragazze, per un totale di tre ori a cui si aggiunge l’argento di Poerio Piterà Edoardo con 290 punti nell’arco nudo seniores.

La soddisfazione del mister

Il Mister Poerio Piterà Edoardo si dice soddisfatto delle prestazioni dei singoli e soprattutto è felice di aver portato a casa l’ambito trofeo. “Insieme si vince, insieme si fanno gradi cose, questo il mio motto, le squadre, il gruppo e tutto l’impegno dei ragazzi – di cui ne sono fiero – hanno permesso alla squadra club lido di portarsi a casa questo splendido trofeo. Voglio ringraziare Giuseppe (Pino) Tiesi per la magistrale realizzazione sia del trofeo che delle medaglie, ma soprattutto coloro che permettono ormai da anni lo svolgimento di questa classica silana come il Trofeo Marras – Pantusa, Evaristo Fulci e il simpaticissimo Prof. Enrico Iaccino, fondatori del team Silano”.

