Tennis, la Calabria Swim Race ottiene la promozione in B2: i complimenti di Mancuso

“La promozione in B2 conquistata dalla ‘Calabria Swim Race’ rappresenta un risultato storico per il tennis catanzarese ed uno spot per tutto il movimento tennistico regionale”. L’ha detto il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso durante l’incontro con Domenico Gallo, presidente della ‘Calabria Swim Race'”. Ha aggiunto Mancuso: “Un risultato che non arriva a caso, perché frutto di professionalità, serietà, appartenenza e valorizzazione dei giovani del territorio, da parte di una società che da oltre vent’anni a Catanzaro è un riferimento sia per le attività agonistiche (tennis e nuoto) che per i tanti progetti in ambito sociale volti a coinvolgere soprattutto i ragazzi con diverse abilità”.

Da parte sua il presidente Domenico Gallo: “Ringrazio il presidente Mancuso per l’attenzione che da sempre dedica a realtà come la nostra. Un grande risultato arrivato grazie a dei ragazzi fantastici e ad una programmazione attenta e incentrata sull’obiettivo. Ripartiremo da qui per il prossimo anno con l’intento di portare in alto il nome della città di Catanzaro in giro per l’Italia”.

