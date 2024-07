Servizi turistici aggiuntivi, l’evento della Regione al Castello Murat di Pizzo

StrettoWeb

Saranno presentati il 6 luglio 2024 nel Castello Murat di Pizzo i servizi turistici aggiuntivi programmati dalla Regione Calabria in occasione della stagione estiva che si appresta ad iniziare. “Riserviamo, come ogni anno, attenzione alle esigenze di tanti cittadini e turisti che vogliono scoprire la nostra meravigliosa Calabria. Ringrazio – dichiara l’assessore ai Trasporti Emma Staine – i dirigenti e i funzionari che hanno lavorato in sinergia con l’assessorato per poter organizzare i servizi”.

“Tutto è perfettibile e sono sempre convinta che la vera sfida è migliorarsi, ma va dato merito anche al buon lavoro che stiamo portando avanti”. All’evento parteciperanno i vertici di Trenitalia Calabria, Artcal, il dirigente del settore trasporti della Regione Calabria e le aziende di trasporto pubblico locale.

