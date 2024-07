Serie A2: il Messina Futsal si tiene stretto il laterale Antonino D’Angelo

StrettoWeb

Il Messina Futsal comunica un’altra importante conferma in vista del campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5. Continuerà a vestire la maglia giallorossa il laterale Antonino D’Angelo, protagonista di una buona seconda parte di stagione nel passato torneo. Il giocatore peloritano (classe 1995) vanta altre importanti esperienze in carriera con Siac Messina in A2, Meta Catania e Barcellona Futsal in B, più le annate agonistiche trascorse in C1 e C2. “Sono contento che la società ed il mister Battiato mi abbiano confermato. È motivo di orgoglio e felicità giocare per la propria città in una categoria di alto livello come l’A2. La dirigenza sta facendo molti passi avanti, guardando soprattutto al futuro. L’arrivo di due argentini, esperti e forti, ci darà una mano per un ulteriore sviluppo del progetto Messina Futsal, fornendo anche precisi punti di riferimento ai tanti ragazzi che stanno iniziando a conoscere questo splendido sport”.

Quale sarà l’obiettivo primario da centrare? “Nella scorsa stagione, siamo riusciti, con qualche difficoltà, da considerare normale essendo una “matricola”, a conquistare la salvezza, che ritengo storica per Messina. Adesso dobbiamo prendere ciò di positivo fatto e provare ad alzare l’asticella delle ambizioni. Riuscirci rappresenterebbe pure una crescita personale, che ogni atleta deve perseguire all’inizio di una nuova avventura”. È andato, infine, bene il secondo stage giovanile, tenuto al “PalaLaganà” di Montepiselli, dove lo staff tecnico ha potuto visionare un discreto numero di ragazzi, alcuni dei quali hanno mostrato interessanti qualità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.