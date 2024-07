Il San Luca annuncia: “niente domanda di ripescaggio, cediamo il titolo di Eccellenza gratuitamente”

StrettoWeb

“A malincuore, non avendo ottenuto le liberatorie da parte dei calciatori, utili per eventuale richiesta di ripescaggio in Serie D, si è deciso ad unanimità di cedere il titolo di Eccellenza gratuitamente a chi ne abbia interesse. Tutto passa, molto torna, ma niente davvero resta. Per info contattare la seguente email: info@asdsanluca1961.it”.

Così, in una nota, il San Luca annuncia ufficialmente la cessione del titolo di Eccellenza, a qualche mese dalla sconfitta ai playout di Serie D nel derby reggino contro il Locri.

