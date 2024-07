ReggioRavagnese, ancora un rinnovo: riconfermato il portiere Giuseppe Currà

StrettoWeb

“La ReggioRavagnese è lieta di poter contare anche per la prossima stagione sulle prestazioni del giovane estremo difensore, Giuseppe Currá. Portiere affidabile, che in questi anni attraverso il lavoro e tanto impegno ha raggiunto una crescita importante che lo ha condotto con merito a difendere i pali della nostra porta dimostrando tutto il suo talento. Giuseppe, giovane portiere di sicuro avvenire, è pronto ancora una volta a volare da un palo all’ altro per i nostri colori”. Così in una nota il club reggino.

Le parole del giocatore: “Sono molto contento di continuare a far parte di questa squadra. Mi inorgoglisce molto la fiducia che hanno riposto in me il mister e la società nonostante la mia giovane età. Fiducia che ricambierò con il massimo impegno e disponibilità. Si sta creando un gruppo importante ed io ed i miei compagni faremo il massimo per regalare ai tifosi e alla società una stagione ricca di vittorie e soddisfazioni”.

