ReggioRavagnese, altro nuovo arrivo: ufficiale un centrocampista argentino

Secondo nuovo arrivo per la ReggioRavagnese, che “comunica di aver acquisito le prestazioni dell’esperto centrocampista argentino, Nicolás Di Biase, classe ’88. Giocatore di elevata qualità, bravo nel palleggio e ottima visione di gioco. Una carriera che l’ha visto protagonista in Italia e all’estero, dove si è sempre distinto in campo a suon di prestazioni”.

“Diverse stagioni in Serie D con le maglie di Castel di Sangro e Casarano. Nella scorsa annata, Nicolás ha militato tra le fila della compagine dello Scalea, ora è pronto a dare tutto per la nostra squadra, visto il progetto ambizioso che lo ha spinto a sposare la causa ReggioRavagnese”.

