Reggio Calabria, tutto pronto per lo stage di calcio rivolto a giovani calciatori

Prenderà il via martedì 9 luglio lo stage di Perfezionamento tecnico organizzato da Soccer Xtreme rivolto a giovani calciatori. Gli allenamenti si svolgeranno presso il campo di calcio in via Padova, zona industriale a Reggio Calabria. Le sedute di allenamento mattutine saranno divise in due sessioni.

Durate e info del corso

Lo stage, che si svolgerà a Reggio Calabria dal 9 al 26 luglio, ha l’obiettivo di usare la pausa estiva per perfezionare le qualità dei giovani calciatori e migliorare le qualità tecniche, tattiche, fisiche e mentali attraverso allenamenti mirati che avranno un obiettivo tecnico specifico in ogni seduta. Lo stage avrà la durata di tre settimane. Gli allenamenti si svolgeranno tutte le mattine presso il Centro sportivo “Armando Segato”, via Padova (zona industriale) di Reggio Calabria. Le sedute di allenamento sono a numero chiuso e saranno dirette da Danilo Barreca allenatore abilitato Uefa B presso il settore tecnico di Coverciano.

Come iscriversi

Per iscriversi al corso e avere informazioni si può contattare il numero 3467617403 si possono inoltre consultare i canali social Facebook (https://www.facebook.com/SoccerXtremeCentroPerfezionamentoTecnico) e Instagram (https://www.instagram.com/soccerxtreme__?igsh=MWEzY2hzMnQzdnJjNA==).

