Reggio Calabria, Falduto esplode: “noi puliamo lo schifo in spiaggia e Falcomatà gioca a calcetto. Vergogna!”

Un breve video, qualche immagine e lo sfogo è servito. Giuseppe Falduto non ci sta, non si rassegna e, tutte le volte che può, prova a denunciare pubblicamente quanto accade a Reggio Calabria. Negli ultimi tempi, più volte ha puntato il dito contro il Sindaco Falcomatà. I motivi? Dall’incredibile silenzio – con varie giravolte – sulla vicenda Mediterranean Life a tutto ciò che riguarda la città, quindi degrado, tasse alle stelle, cantieri fermi, acqua ecc…

Ora l’imprenditore esplode postando sui social delle immagini di alcuni suoi dipendenti costretti a pulire quello che definisce “uno schifo”. E’ nella spiaggia pubblica accanto alla sua Marina di Porto Bolaro. “Guardate cosa ci tocca fare. Abbiamo contribuito a realizzare questa spiaggia, è a uso pubblico e questo è il risultato. Tocca a noi, con i nostri dipendenti, togliere lo schifo e la spazzatura che lasciano questi signori”, evidenzia.

“Nello stesso tempo – aggiunge – la totale assenza delle autorità, perché nessuno viene a controllare, a fare niente, a pulire. Però poi – sottolinea – vengono a farci multe, inventandosi la qualunque e facendoci pagare migliaia di euro in tasse, TARI, ICI”. Poi conclude amaramente: “questa purtroppo è la città di Reggio Calabria e il nostro Sindaco gioca a calcetto anche a Piazza Italia. Vergogna, vergogna, vergogna!”, fa notare in riferimento ai palleggi di ieri di Falcomatà a Piazza Italia con alcuni ex calciatori e opinionisti di Calciomercato L’Originale di Sky Sport presenti da ieri e per qualche giorno in città.

