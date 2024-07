Calciomercato – L’Originale, freestyle in Piazza Italia: Falcomatà palleggia con Serena e Minotti | FOTO

StrettoWeb

È stato presentato nel pomeriggio odierno il programma di “Calciomercato – L’Originale“, famosa trasmissione di Sky che dal 15 al 19 luglio sarà in diretta dall’Arena dello Stretto di Reggio Calabria per raccontare tutte le ultime novità del calciomercato con trattative live, novità e anche un po’ di promozione del territorio.

Al termine della conferenza stampa, una volta usciti verso Piazza Italia, il richiamo del pallone è stato troppo forte. Tutti in cerchio, Super Santos fra i piedi e via di freestyle. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà si è dilettato in una serie di palleggi con Lorenzo Minotti, Aldo Serena, Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna e tutto il resto della squadra di “Calciomercato – L’Originale” regalando un momento inaspettato e goliardico a tutti i reggini presenti in piazza.

Freestyle in Piazza Italia con la squadra di Calciomercato l'Originale

