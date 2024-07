Reggio Calabria, elicottero dei Vigili del Fuoco si schianta all’Aeroporto: piloti feriti, voli cancellati | FOTO e VIDEO LIVE

StrettoWeb

Grave incidente alle ore 15:40 all’Aeroporto di Reggio Calabria, dove l’elicottero S64F della flotta di stato dei Vigili del Fuoco in servizio anti incendio si è schiantato sulla pista. In base alle prime frammentarie informazioni che arrivano dall’Aeroporto, l’elicottero dei pompieri si è piegato su un fianco e le pale sono andate in frantumi sull’asfalto volando verso il cielo in un impatto violentissimo.

Immediatamente l’elicottero ha preso fuoco. Gli stessi Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per domare le fiamme. Sul posto anche un’auto ambulanza: è grande il timore che le persone a bordo siano morte. Le informazioni sono molto frammentarie, l’incidente si è appena verificato. Seguiranno costanti aggiornamenti.

In ogni caso, nessun aereo di linea nè tantomeno persone civili sono state minimamente coinvolte nel sinistro e nelle sue conseguenze. In tutta l’area si registra una grande mobilitazione di mezzi di soccorso. Secondo alcuni testimoni, al momento dell’incidente l’elicottero era già a terra e stava facendo manovra.

A bordo dell’elicottero c’erano due piloti che sono stati estratti e trasportati in ospedale ma sembrerebbe non siano in pericolo di vita.

L’incidente sta bloccando il traffico aereo: i voli di ITA per Roma e Milano hanno pesanti ritardi.

