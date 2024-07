L’Aeroporto di Reggio Calabria ha riaperto a tempo record dopo l’incidente: operativi tutti i voli

StrettoWeb

L’Aeroporto di Reggio Calabria riapre in tempi record dopo il grave incidente di oggi pomeriggio. Dalle ore 20:00 tutti i voli sono tornati regolari, sia in partenza che in arrivo. Un grande esempio di efficienza e professionalità per lo scalo reggino, che ha superato un’emergenza così grave in poco più di quattro ore. Persistono i disagi per le centinaia di viaggiatori che in quel lasso di tempo hanno subito cancellazioni o dirottamenti a Lamezia Terme, sia in partenza che in arrivo, ma la situazione è adesso tornata alla normalità.

Continuano le indagini per accertare la dinamica dell’incidente. Alcune ricostruzioni secondo cui i piloti sarebbero fuoriusciti dall’elicottero prima dello schianto sembrano inverosimili. Più probabile che i piloti siano stati estratti dall’elicottero dopo lo schianto in pista, fortunatamente senza gravi conseguenze. Sono entrambi ricoverati al GOM di Reggio Calabria per accertamenti. In ogni caso serviranno approfondimenti per fare chiarezza. L’importante è che siano in salvo: di fronte ad un incidente simile, l’hanno scampata davvero per miracolo.

