La Reggina ospite a “Calciomercato l’Originale” di Sky Sport. E c’è la data del ritiro

“Venerdì 19 luglio, la Reggina sarà ospite a ‘Calciomercato l’Originale’ su Sky Sport, in occasione dell’ultima puntata del programma a Reggio Calabria. Sarà il primo appuntamento dedicato alla Città che potrà così abbracciare e vedere da vicino una delegazione della squadra, guidata dal presidente Virgilio Minniti, già a Reggio Calabria in vista del raduno previsto per domenica 21 luglio al Centro Sportivo Sant’Agata“.

Così in una nota la Reggina – da oggi ufficialmente AS Reggina 1914 – comunica che sarà ospite all’Arena “Ciccio Franco” per l’ultima puntata in città della troupe di “Calciomercato l’Originale” di Sky Sport, che da lunedì sta raccontando le trattative nazionali e non solo dallo scenario bellissimo dello Stretto. Contestualmente, la società comunica l’inizio del raduno, che sarà domenica al Centro Sportivo Sant’Agata.

