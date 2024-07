Reggina, l’ok della FIGC è ufficiale: ecco il nuovo nome

StrettoWeb

Il patron Antonino Ballarino, il presidente Virgilio Minniti, il vicepresidente Fabio Vitale e il direttore generale Giuseppe Praticò sono felici e orgogliosi di annunciare che “la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha autorizzato il mutamento di denominazione sociale in A.S. REGGINA 1914“. Comincia così la nota con cui il club amaranto comunica che la FIGC ha dato l’ok al cambio di denominazione.

“Insieme al 29 maggio, data in cui c’è stata l’acquisizione del marchio Reggina, dopo un lavoro lungo e complesso iniziato lo scorso settembre, oggi è un’altra giornata importante per il club”, dichiara il presidente Virgilio Minniti che aggiunge: “abbiamo mantenuto quanto promesso alla Città sin dal primo giorno in cui ci siamo insediati. Mi preme ringraziare l’Avv. Ferruccio Sbarbaro che in questi mesi ha lavorato alacremente per far sì che il club potesse riappropriarsi dei marchi e della denominazione storica A.S. Reggina 1914. Ora la città di Reggio Calabria riacquisisce l’identità e la tradizione del club amaranto”, conclude il presidente Minniti.

