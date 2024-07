Patrioti d’Europa: Bardella presidente del gruppo, Vannacci uno dei vice

StrettoWeb

L’eurodeputato francese, Jordan Bardella, è stato eletto presidente del gruppo dei Patrioti per l’Europa. Roberto Vannacci, eletto con la Lega, è uno dei sei vice presidenti. Con 84 eurodeputati, i Patrioti hanno superato sia i Conservatori e Riformisti Europei (ECR), che hanno 78 eurodeputati, sia Renew Europe, con 77 eurodeputati, raggiungendo l’obiettivo iniziale di Orban di diventare la terza forza del Parlamento europeo.

Hanno aderito il partito di Orban, il Partito della Libertà (Fpo) di destra dell’Austria, il partito centrista Ano della Repubblica Ceca e l’ungherese Fidesz, hanno annunciato la loro decisione di aderire il Partito per la Libertà olandese (Pvv), Il Partito popolare danese, Chega di destra del Portogallo, lo spagnolo Vox e il Vlaams Belang, partito nazionalista fiammingo favorevole all’indipendenza. In Italia ha aderito la Lega ma il gruppo più consistente sarà il Rassemblement national di Le Pen e Bardella. Trattative in corso per altri inserimenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.