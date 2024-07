Patrioti d’Europa: il gruppo di Salvini e Le Pen è il terzo al Parlamento Europeo

StrettoWeb

All’Eurocamera prosegue la costruzione di un blocco politico di destra. Il gruppo si chiamerà “Patrioti d’Europa” ed ha superato con facilità la fatidica soglia di 23 deputati provenienti da sette Paesi membri per costituirsi come gruppo all’Eurocamera.

Hanno aderito il partito di Orban, il Partito della Libertà (Fpo) di destra dell’Austria, il partito centrista Ano della Repubblica Ceca e l’ungherese Fidesz, hanno annunciato la loro decisione di aderire il Partito per la Libertà olandese (Pvv), Il Partito popolare danese, Chega di destra del Portogallo, lo spagnolo Vox e il Vlaams Belang, partito nazionalista fiammingo favorevole all’indipendenza. In Italia ha aderito la Lega ma il gruppo più consistente sarà il Rassemblement national di Le Pen e Bardella. Trattative in corso per altri inserimenti.

A questo punto “Patrioti d’Europa” scalza Renew ed Ecr diventando il terzo schieramento all’Eurocamera.

Composizione del Parlamento Europeo:

PPE: 189

S&D: 136

PfE: 80

NI: 78

ECR: 78

RE: 74

Greens: 54

LEFT: 47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.