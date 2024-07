StrettoWeb

Dramma a Milazzo dove una donna, per cause ancora in corso di accertamento, è morta annegata in mare. Allertati i soccorsi, la Capitaneria di Porto è intervenuta per recuperare la vittima e tentare di rianimarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto le forze dell’ordine, un’ambulanza e numerosi cittadini rimasti sgomenti da quanto successo.

Foto di repertorio

