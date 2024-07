StrettoWeb

Nuova disgrazia a Milazzo. Dopo il decesso di una donna per annegamento, nel pomeriggio è morto un 45enne travolto dal mare in tempesta dopo un tuffo. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

L’uomo era stato portato a riva da due ragazzi che eroicamente avevano sfidato le onde ma ormai, per il 45enne, era troppo tardi.

Foto di repertorio

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.