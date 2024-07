Messina, ufficiale: Giuseppe Pavone è il nuovo Direttore Sportivo

StrettoWeb

“Il nuovo direttore sportivo dell’Acr Messina per la stagione 24/25 è Giuseppe Pavone”: lo rende noto il sodalizio biancoscudato. “Il nuovo ds di comprovata esperienza è in città da ieri e si è messo subito al lavoro per l’allestimento della rosa in vista della nuova stagione sportiva, da mettere a disposizione di mister Modica. Si rende altresì noto che la società è al lavoro per il ritiro pre-campionato”.

Così il Messina comunica le ultime novità, con una breve nota ufficiale sui social. Due giorni fa aveva annunciato che il DS sarebbe stato scelto dalla nuova proprietà, ma da questo comunicato non è ancora ben chiaro da chi sia stata partorita la scelta. Potrebbe essere un indizio ma la certezza è che, dopo l’addio con Domenico Roma, il nuovo referente dell’area tecnica dei peloritani sarà Giuseppe Pavone, che affiancherà mister Modica, confermato. Per tutte le altre novità legate alla società, ci sarà ancora da attendere, quantomeno ufficialmente. Il gruppo che sta trattando il passaggio di proprietà, confermato anche da Sciotto, non è ancora uscito allo scoperto.

La carriera

Nato a Barletta nel 1950, Pavone ha giocato anche in Serie A e B vestendo le maglie delle varie Foggia, Inter (con cui ha vinto una Coppa Italia nel 1977-1978), Pescara, Taranto, Cavese. Dopo ha cominciato la carriera da dirigente, quasi sempre al Sud, tra Foggia, Avellino, Lecce, Salernitana, Fiorentina, Cavese, Barletta e Juve Stabia, tra le altre.

