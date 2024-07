L’Aeroporto di Reggio Calabria continua a volare: +135% mensile e +72% annuo. Catania batte ogni record | DATI

StrettoWeb

Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese, ha pubblicato questa mattina i dati ufficiali del traffico di tutti gli scali riferiti al mese di giugno 2024 con il parziale progressivo dei passeggeri annui che ci consente di avere il totale del primo semestre del 2024. Un dato molto importante alla luce dei cambiamenti avvenuti in questo periodo e in modo particolare con l’arrivo, da fine aprile, di Ryanair all’Aeroporto di Reggio Calabria.

Proprio per l’Aeroporto dello Stretto i numeri sono esaltanti: a giugno ha fatto registrare un +135% rispetto allo stesso mese di un anno fa, in un contesto in cui tutti gli aeroporti di Calabria e Sicilia vanno bene: soltanto Lamezia Terme e Trapani sono in leggera flessione, ma riescono a mantenere volumi significativi. Gli altri aumentano tutti, anche in modo significativo, soprattutto Catania e Palermo. L’Aeroporto di Catania batte ogni record con numeri da capogiro: mai, alle pendici dell’Etna, hanno volato così tanti passeggeri come sta succedendo quest’anno.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi a Giugno 2024

Catania 1.223.116 ( +10,9% )

( ) Palermo 892.421 ( +9,3% )

( ) Lamezia Terme 281.999 ( -3,5% )

( ) Trapani 133.531 ( -5,7% )

( ) Reggio Calabria 58.747 ( +135,2% )

( ) Lampedusa 47.302 ( +16,4% )

( ) Crotone 32.065 ( +33,5% )

( ) Comiso 30.836 ( +240,8% )

Ancor più significativi i dati annui: Reggio Calabria è l’Aeroporto che cresce di più in assoluto a livello nazionale, con un +72% nel semestre che non ha eguali in Italia. E’ un dato importante perchè non riguarda un breve periodo (ad esempio un singolo mese), ma siamo su una tendenza medio-lunga (sei mesi), e soltanto in parte è condizionato dall’arrivo di Ryanair che risale al 25 aprile e quindi riguarda meno della metà del semestre preso in considerazione. Significa che il traffico a Reggio Calabria sta crescendo sensibilmente a prescindere da Ryanair, che ovviamente ha portato i volumi più significativi. E significa anche che nel secondo semestre questa percentuale aumenterà inevitabilmente su numeri ancora più vertiginosi.

Anche a livello di semestre Catania batte ogni record, con un +13% che vale tantissimo visti i numeri in termini assoluti. L’Aeroporto di Fontanarossa con oltre 5,7 milioni di passeggeri nel semestre sfiora il 4° posto in Italia per volumi di traffico: fanno di più soltanto Fiumicino, Malpensa e Bergamo, poi c’è Napoli che ha chiuso il primo semestre con appena 140 mila passeggeri in più rispetto a Catania, che quindi compete con lo scalo partenopeo per ottenere il 4° posto di Aeroporto più trafficato d’Italia. In ogni caso è ad oggi il 5° Aeroporto d’Italia, con margini notevoli su scali importantissimi quali Venezia, Bologna e Linate.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi da Gennaio a Giugno, nel primo semestre 2024

Catania 5.724.379 ( +12,7% )

( ) Palermo 4.014.107 ( +11,2% )

( ) Lamezia Terme 1.191.516 ( -9,3% )

( ) Trapani 459.969 ( -13,9% )

( ) Reggio Calabria 223.472 ( +71,6% )

( ) Crotone 116.315 ( +7,0% )

( ) Comiso 100.828 ( -8,4% )

( ) Lampedusa 99.962 ( +3,6% )

Da segnalare che con oltre 223 mila passeggeri nel semestre, Reggio Calabria è già molto vicina al totale annuo del 2023 che probabilmente verrà superato già a luglio con cinque mesi di anticipo. Già quest’anno, l’Aeroporto di Reggio Calabria arriverà vicino ai suoi massimi storici degli anni migliori, mentre nel 2025 batterà ogni record con cifre davvero eccezionali. Ma di questo avremo modo di parlarne nei prossimi mesi.

