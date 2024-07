Elezioni Francia, i risultati definitivi del primo turno

StrettoWeb

I dati delle elezioni in Francia del primo turno sono inequivocabili. Il Rassemblement National arriva in testa con il 29,2%, secondo lo spoglio definitivo delle schede. Con l’aggiunta della lista Républicains di Eric Ciotti il blocco di destra arriva al 33,1%. L’alleanza del Nouveau Front Populaire ha ottenuto il 27,9%, la lista Ensemble della maggioranza presidenziale uscente 20%, i Républicains anti Ciotti il 6,5% a cui si possono aggiungere i Divers Droite al 3,6%.

Adesso, in vista del secondo turno di domenica prossima, il blocco di destra parte in testa nella maggior parte delle circoscrizioni. I candidati del Rassemblement National e di Ciotti sono al primo posto in 297 circoscrizioni. A seguire i candidati del Nouveau Front populaire (155 circoscrizioni), la lista dei macronisti (62), e i Républicains (34).

