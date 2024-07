Ecosistem Lamezia Soccer: al via i preparativi per la nuova stagione

StrettoWeb

Con la stagione del beach soccer ormai conclusa, l’Ecosistem Lamezia Soccer si rimette al lavoro per preparare al meglio la prossima avventura nel campionato di Serie A2 di Futsal. Le Pantere Orange, reduci da un’annata straordinaria che ha permesso di difendere con successo la categoria, sono pronte a tuffarsi in una nuova stagione ricca di sfide e obiettivi ambiziosi. La squadra di Lamezia Terme, guidata con passione e determinazione, punta a confermare e migliorare i risultati ottenuti nella passata stagione. La preparazione estiva sarà fondamentale per mettere le basi di un campionato competitivo e per integrare eventuali nuovi innesti che possano arricchire il già talentuoso roster.

Una novità importante riguarda l’assett societario. Davide Marchio è stato nominato vicepresidente e Direttore Generale del club. Con la sua esperienza e la sua vision strategica, Marchio contribuirà a dare una nuova sferzata all’Ecosistem Lamezia Soccer, puntando a una crescita sostenibile e a lungo termine. “Sono entusiasta di entrare a far parte di questa realtà. Il nostro obiettivo è portare il club a nuovi livelli di successo, sia in campo che fuori”, ha dichiarato Marchio.

Nel frattempo, proseguono i vari stage tecnici organizzati dal club, alla ricerca dei prossimi talenti che potrebbero vestire la maglia orange. Questi stage sono un’opportunità per giovani promesse di mostrare il loro valore e per lo staff tecnico di individuare nuovi potenziali campioni da inserire nel roster della prima squadra.

Le parole del Presidente

Il presidente dell’Ecosistem Lamezia Soccer, Francesco Manfredi, ha espresso grande fiducia nel futuro del club: “Abbiamo chiuso una stagione di beach soccer positiva e ora ci concentriamo sul futsal. Con l’arrivo del Dottor Marchio siamo convinti di poter affrontare le prossime sfide con ancora più determinazione e ambizione. Vogliamo costruire una squadra competitiva e continuare a far crescere il nostro settore giovanile”.

L’attesa è già alta tra i tifosi, pronti a sostenere le Pantere Orange nella nuova stagione di Serie A2. Con il lavoro e la dedizione di tutto lo staff e dei giocatori, l’Ecosistem Lamezia Soccer punta a regalare ancora tante emozioni e soddisfazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.