Coppa Italia femminile Puntocuore: Lady Terracina conquista il trofeo per la prima volta nella sua storia

Più che una finale, è stato un passaggio di consegne quello tra Cagliari e Lady Terracina. Nel 2023 vinse il club sardo per 3-2, questa volta è la squadra pontina ad alzare al cielo la Coppa Italia Puntocuore femminile nel rettangolo di sabbia della Beach Arena di Cirò Marina (Kr). Lady Terracina ha battuto Cagliari per 2-0 grazie alle reti di Stephanie Galluccio a metà primo tempo, terzo centro nella competizione per lei, e di Penzo al tramonto della ripresa. Teresa ha scelto il momento migliore per segnare la sua prima rete nella competizione. E’ la prima Coppa Italia per le biancoazzurre, il sesto trofeo contando i cinque scudetti, l’ultimo messo in bacheca nella scorsa stagione. Il Cagliari si ferma alla Supercoppa 2024 e alla Coppa Italia 2023 conquistate sempre ai danni di Terracina. I due sodalizi hanno monopolizzato le ultime due estati giocando tre finali. Ora il conto dei successi torna in perfetta parità. La finale ha concluso un evento di quattro giorni dove si è esibito il meglio del beach soccer femminile FIGC-Lega Nazionale Dilettanti.

Il terzo posto l’ha conquistato Città Di Milano che nella finale di consolazione ha battuto Genova per 5-2. A segno ancora Villar e Xaxo che hanno chiuso la competizione a quota tre gol ciascuna.

CAGLIARI-LADY TERRACINA 0-2 (0-1; 0-1; 0-0)

Cagliari: Ruotolo, Pisa, Illiano, Olivieri, Saggion, Pascale, Privitera (Cap.), Miron, Taii, Dominguez, Vecchione. All: Argento

Lady Terracina: Galloni, Penzo, Pirro, Poli, Conti, Ferrazza, Altobelli, Dilettuso, Maiorca (Cap.), Galluccio, Pilar, Campoy, Taina. All: Del Duca

Arbitri: Ozzella di Benevento, Varrà di Catanzaro e Ditto di Reggio Calabria

Reti: 6’ pt Galluccio (L), 12’st Penzo (L)

Il capitano del Lady Terracina ha ricevuto la Coppa dal Coordinatore del Dipartimento BS LND Roberto Desini e dal Presidente del CR LND Calabria nonché Vice Presidente Area Sud Saverio Mirarchi. Il Presidente del Consiglio Comunale Ferdinando Alfì ha consegnato a Alice Ferrazza il premio come miglior giocatrice della finale, una targa che ricorda il centenario del ritrovamento dell’Acrolito di Apollo Aleo.

Le ragazze seconde classificate hanno ricevuto le medaglie dagli esponenti dell’Amministrazione Comunale di Cirò Marina: l’Assessore al Personale e alla Manutenzione Francesca Aloisio, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e al Pnrr Mariagrazia Panebianco, i Consiglieri Maria Esposito e Virginia Marasco. Un omaggio alla terna arbitrale da parte del Consigliere Federale LND Maria Rita Acciardi e del Consigliere del Dipartimento BS LND Salvatore D’Augello.

Chi si è perso l’esperienza live della tappa può rivedersi le partite della Coppa Italia Under 20 sul canale youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti

Dopo il fischio finale il Coordinatore del Dipartimento di Beach Soccer LND Roberto Desini ha fatto il bilancio della tappa:“Sono veramente soddisfatto, abbiamo assistito a partite avvincenti perché la differenza qualitativa tra le squadre si è assottigliata. Il campionato sia da un punto di vista strutturale che tecnico sta crescendo esponenzialmente. Lo spettacolo offerto dalla finale di Coppa femminile dimostra la qualità di una componente sempre più determinante per lo sviluppo di tutto il movimento”. Terminata la manifestazione è il momento dei ringraziamenti:“Tutte le persone coinvolte nella macchina organizzativa hanno lavorato in totale sintonia con lo staff del Dipartimento LND che anche stavolta, come sempre, ha dato dimostrazione di efficienza e professionalità. Il Sindaco, l’Assessore, il Presidente del Consiglio comunale e tutta l’Amministrazione DI Cirò Marina si sono prodigati al massimo per la buona riuscita dell’evento. Quando si lavora bene come una squadra si vince sempre”.

Il Beach Soccer non è solo sport. Grazie all’accordo tra Komen Italia e Lega Nazionale Dilettanti con il supporto del comune di Cirò Marina la carovana della prevenzione è arrivata anche alla beach arena per effettuare visite specialistiche gratuite a tutte le donne presenti all’evento.

