Il Comitato Ponte Subito: “G7 grande vetrina, dal Ministro del Giappone parole molto importanti”

“La presentazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina al G7 del Commercio in corso a Reggio Calabria ha dato una vetrina straordinaria, a livello internazionale, alla grande opera di Calabria e Sicilia”. Lo afferma, in una nota, il Comitato Ponte Subito. “L’ad della Stretto di Messina Pietro Ciucci ha raccolto grandi apprezzamenti sull’opera che raccoglie conoscenze internazionali e rappresenta un grande successo dell’ingegneria mondiale. Il valore internazionale del Ponte è confermato dalle parole del Ministro degli Esteri del Giappone, Yōko Kamikawa, che ieri sera a Reggio Calabria tramite il suo portavoce Mariko Kaneko ha detto ai giornalisti che le aziende giapponesi sono pronte a collaborare con l’Italia per la realizzazione del Ponte e investire nel progetto”.

“Il Governo quindi – conclude la nota del Comitato – ha adesso una più ampia condivisione internazionale, con il cofinanziamento della progettazione esecutiva già concesso dall’Unione Europea e ulteriori interessamenti alla realizzazione dell’opera che arrivano sin dalla Terra del Sol Levante”.

