Comandante di un veliero sbarca per la prima volta a Reggio Calabria: “è incantevole, dalla Puglia mi sposto qui…”

E anche un altro “ci è cascato”. Cascato, si intende, nella bellezza di Reggio Calabria. A noi, nonostante tutto, non stupisce, ma di certo fa piacere e inorgoglisce. Il riferimento è ai tanti che, attraccando con le proprie imbarcazioni alla Marina di Porto Bolaro, poi girano la città per qualche giorno e ne rimangono stupiti e incantati. L’imprenditore Giuseppe Falduto ormai ha la buona abitudine di fermarli, prima della partenza, chiedendogli un parere, un pensiero, che poi viene pubblicato sui canali social.

L’ultimo a “cadere nella trappola” è il Comandante di un veliero di proprietà di un Ingegnere Biomedico, socio di una importante Multinazionale. I turisti si sono fermati tre giorni e hanno visitato il Museo, il Duomo, la Pinacoteca, il Museo del Bergamotto, il Palazzo della Cultura, il Lungomare. Risultato? Affascinati. “E’ la prima volta in 44 anni che non passo al volo da Reggio, cioè la prima volta che faccio un salto in città. Di solito – afferma l’interlocutore – sbarco a Villa San Giovanni per andare in Sicilia”.

Ma questa volta si è fermato e ne è valsa la pena: “Reggio Calabria è incantevole, cambierò presto città e dalla Puglia mi sposterò qui”, aggiunge tra il serio e il faceto, in quello che magari è un pensiero reale, chissà… “Trovo che sia un luogo meraviglioso, per il poco che ho visto, fra natura, pini sul mare, tanta vegetazione, Lungomare meraviglioso, Corsi enormi e larghi. Sono incantato, tornerò presto da queste parti. L’accoglienza, poi, è meravigliosa, tipica di voi calabresi, come siete sempre stati con me e con tutti penso”.

