Prof. di Fisica Quantistica gira l’Italia in barca e si ferma a Reggio Calabria: “è bellissima, ho pensato a Ulisse”

Una Professoressa di Fisica Quantistica, Paola Verrucchi, gira l’Italia con la sua barca a vela. In questi giorni è a Reggio Calabria, presso la Marina di Porto Bolaro, ed è rimasta veramente incantata dal paesaggio, come confessato all’imprenditore Giuseppe Falduto, che ha pubblicato un video con le sue parole. “Mi occupo di meccanica quantistica, che è bella come questo panorama e mondo che ci circonda. Io quando viaggio con la mia piccola barca a vela lo faccio perché mi piace andare oltre. E nella Scienza, nell’Universo, c’è lo stesso desiderio di vedere, di scoprire e capire anche il nostro ruolo in questo mondo. Siamo così piccolini”.

Poi la discussione si sposta su Reggio Calabria, sullo Stretto. “Io sono commossa. Ho attraversato lo Stretto a Sud venendo da sotto l’Etna e ho visto questa terra che sembrava dirmi: ‘da qui è passata l’umanità, vieni anche te’. Sono arrivata ed è bellissima, è speciale. Non so come spiegarlo, è un’atmosfera che mi sta muovendo. Pensavo di andar via domani ma mi sa che resto come minimo un altro giorno, perché è magica”.

“Questi luoghi sono la manifestazione del bello. Anche nella Scienza si cerca una bella teoria, una bella spiegazione, e io qui trovo la bellezza del mondo sinceramente. Queste montagne dietro che parlano di storia e umanità. Io quando son passata da qua ho pensato a Ulisse, c’è poco da fare. Ho pensato a tutta l’umanità che è passata“.

