Lo Chef Iaccarino a Reggio Calabria e il suo amore per il Bergamotto: “vi dico come comincio le mie giornate…” | INTERVISTA

Tanti ospiti importanti questa sera, terza e ultima della 24esima edizione del BergaFest a Reggio Calabria. Kermesse ricca di personalità importanti, con i nuovi Ambasciatori premiati da chi ha già ricevuto questo riconoscimento in passato. Come Iginio Massari, ad esempio, o come lo Chef Alfonso Iaccarino, altro vero e proprio pezzo da 90 dell’Accademia del Bergamotto.

StrettoWeb ha intercettato il Cuoco a margine dell’evento. “Sono di famiglia, non riesco a non venire e nonostante i tanti impegni faccio di tutto per essere presente” Come Iaccarino comincia le sue giornate? “Ho avuto il piacere di aver avute regalate tre piante di Bergamotto nella mia azienda agricola a Punta Campanella, di fronte ai Faraglioni di Capri, e quando comincia la produzione, tutte le mattine mi spremo due arance e un bergamotto, così comincia la mia giornata“, un passaggio dell’intervista presente in alto.

