Iginio Massari a Reggio Calabria: “qui farei le vacanze 12 mesi l’anno”. E annuncia: “ecco cosa voglio organizzare” | INTERVISTA

StrettoWeb

Iginio Massari non ha bisogno di presentazioni. Maestro, Pasticcere, volto noto in tv, è Ambasciatore per l’Accademia del Bergamotto, evento organizzatore di BergaFest, arrivato quest’anno alla sua 24esima edizione. Questa sera, la terza e ultima, è ospite a Reggio Calabria e ha consegnato il Premio per il settore al Maestro Pasticciere Davide Comaschi. StrettoWeb lo ha intercettato a margine della rassegna. “Questa festa ha coinvolto un sacco di persone, che testimoniano cosa è il valore di una terra”, ha detto.

“Chi sa vendere il proprio territorio produce ricchezza, soprattutto nel turismo. Non bisogna mai dimenticare le nostre radici. Io posso promuoverlo benissimo, il territorio, perché farei le vacanze qui 12 mesi l’anno. La Calabria non deve essere una Regione, ma un territorio per tutti e che non si ferma ai confini regionali., ma deve conquistare tutto l’universo internazionale”, ha proseguito.

Relativamente al Bergamotto, protagonista della rassegna, Massari ha fatto un annuncio: “l’anno prossimo vorrei organizzare un concorso, prima nazionale, di pasticceria nel settore paste lievitate, da forno, da credenza, dei cioccolatini. Un concorso complesso con i migliori pasticcieri italiani, che ce ne sono una ventina che hanno campionati mondiali. Il Bergamotto, che lei ci creda o no, ha più consumatori francesi che italiani. Significa che avete centrato in pieno il valore di questo prodotto. Già con Caterina de’Medici il Bergamotto veniva utilizzato per mettere i gioielli. Questo è sintomo di ricchezza, perché profumava. Poi i francesi non si lavavano ma erano sempre profumati“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.