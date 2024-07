Catanzaro, ufficiale: Vandeputte e Fulignati alla Cremonese

StrettoWeb

“La società US Catanzaro rende noto di avere perfezionato la cessione all’US Cremonese del portiere Andrea Fulignati e dell’esterno Jari Vandeputte. I due calciatori sono stati trasferiti a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. La società giallorossa ringrazia Andrea e Jari per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento alla maglia dimostrati in questi anni, e augura loro di realizzare gli obiettivi professionali che si sono prefissati”.

Così in una nota il Catanzaro ufficializza le cessioni di due dei protagonisti dell’ultima stagione. Fulignati e Vandeputte vanno alla Cremonese, che ha sconfitto i giallorossi in semifinale playoff e che, dopo aver perso la Serie A in finale contro il Venezia, vorrà sicuramente riscattarsi e riprovarci. Della doppia cessione aveva già parlato ieri il DS Polito, anticipando difatti l’ufficialità arrivata adesso. Con il gruzzoletto raccolto, sicuramente il Presidente Noto proverà ad investire in entrata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.